Роскомнадзор ожидает исполнения Facebook и Twitter законодательства России

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор по-прежнему требует от американских компаний Facebook и Twitter локализовать базы данных россиян на территории РФ, ведомство продолжит диалог с этими компаниями. Об этом журналистам в четверг заявили в пресс-службе ведомства.

"Сегодняшнее решение о наложении штрафов в размере 4 млн рублей - это первый прецедент по новому составу, вступившему в силу в декабре 2019 года. Хотелось бы отметить, что факт наложения штрафа не исключает выполнения требования по локализации. Мы по-прежнему подчеркиваем ранее неоднократно высказанную готовность к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными лицами по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных", - сообщили в пресс-службе.

В Роскомнадзоре отметили, что Facebook и Twitter должны локализовать базы данных россиян в течение 2020 года, за неисполнение повторный штраф составит до 18 млн рублей.