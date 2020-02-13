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Фонд "Сколково" не подтвердил информацию о сотрудничестве с Гарвардским университетом

Министерство образования США ранее потребовало от Гарвардского университета предоставить информацию о возможных связях с другими государствами, в том числе Россией, Китаем, Ираном, Саудовской Аравией и Катаром

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Фонд "Сколково" никогда не имел соглашений или других связей с Гарвардским университетом (США), информацию о которых намерено получить американское министерство образования. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-служба фонда.

Министерство образования США потребовало от Гарвардского университета предоставить информацию о возможных связях с другими государствами, в том числе Россией, Китаем, Ираном, Саудовской Аравией и Катаром. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 февраля в газете The Wall Street Journal. В частности, министерство намерено получить данные, касающиеся возможных связей университета с Фондом "Сколково", "Лабораторией Касперского", китайскими компаниями Huawei и ZTE, а также рядом других структур.

"Данная информация является недостоверной. У Фонда "Сколково" никогда не было ни договоров, ни соглашений с этими университетами (с Гарвардом и Йельским университетом, о котором также упоминается в публикации, - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

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