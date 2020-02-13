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Госдума повышает штрафы за распространение снюса и насвая до 150 тыс. рублей

Согласно законопроекту, оптовая или розничная продажа влечет наложение штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении внесенный группой депутатов еще в начале 2018 года законопроект об ужесточении административных штрафов за распространение снюса (сосательного табака) и насвая.

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Согласно тексту, оптовая или розничная продажа насвая и снюса влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Сейчас Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены гораздо более мягкие санкции. Штраф для граждан составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а в случае продажи несовершеннолетнему - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц - от 7 тыс. до 12 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. В рассматриваемом законопроекте дифференциация между продажей взрослым и несовершеннолетним гражданам отсутствует.

Как указано в пояснительных материалах, насвай изготавливается только в кустарных условиях, преимущественно в среднеазиатских республиках. Основными компонентами насвая традиционно являются мелко измельченные листья табака и гашеная известь. Официально насвай не включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, при этом его оптовая и розничная продажа запрещена. Снюс - это разновидность жевательного табака, бездымный продукт для получения дозы никотина, его продажа в России запрещена с 2015 года.

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