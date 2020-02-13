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75-летие Победы

Мобильные пункты сбора данных о ветеранах войны открылись еще в восьми регионах России

Пункты сбора работают на базе гарнизонных домов офицеров, в них можно оцифровать документы, касающиеся участников ВОВ. Материалы разместят в галерее "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот"

ТАСС, 13 февраля. Передвижные пункты сбора данных о ветеранах Великой Отечественной войны для галереи "Дорога памяти" открылись в восьми регионах Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ЗВО.

"Мобильные пункты работают в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Воронежской, Владимирской, Курской, Калининградской, Псковской областях", - уточнили в округе, пояснив, что они открыты на базе гарнизонных домов офицеров.

В пунктах можно будет оцифровать документы, касающиеся военного времени, и внести их в базу электронных данных о фронтовиках.

Родственники могут приносить фотографии, письма с фронта, биографические данные, награды. Собранные материалы разместят в галерее "Дорога памяти" на территории парка "Патриот".

"Дорога памяти"

Мультимедийная галерея "Дорога памяти" строится в подмосковном парке "Патриот". Это будет филиал Центрального музея Вооруженных сил России, его откроют одновременно с главным храмом ВС РФ в преддверии Дня Победы.

В филиале музея разместятся исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея.

В составе экспозиции галереи "Дорога памяти" создадут единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьВладимирская областьВоронежская областьКалининградская областьКурская областьПсковская область75-летие Победы
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