Снимок дерущихся мышей в лондонском метро стал лучшей фотографией года

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Фотография мышей, дерущихся на платформе лондонского метро, стала победителем конкурса Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice, проведенного Музеем естествознания. За снимок Station Squabble ("Грызня на станции") проголосовало 28 тыс. человек, сообщает вещательная корпорация Би-би-си .

По словам автора снимка Сэма Роули, чтобы сделать кадр, он провел в лондонском метро неделю. Как вспоминает Роули, сначала мыши спокойно бродили по платформе в поисках пищи и не обращали друг на друга внимания до тех пор, пока не наткнулись на кусочек булки.

Призером конкурса стал снимок циркового орангутанга, сделанный Аароном Гекоски. Одним из лучших снимков стала и работа Майкла Зогзоги, который сфотографировал самку ягуара и ее детеныша, схвативших анаконду.

На этом конкурсе оцениваются фото, не нашедшие признания в основном - Wildlife Photographer of the Year 2019. Лауреатом основного конкурса стал снимок "Момент" китайского фотографа Бао Юнцина. На нем запечатлен сурок, испугавшийся лисы.