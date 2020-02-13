{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Путин назвал правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины

При этом призвал призвал быть аккуратнее с понятием семьи
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает правильным зафиксировать понятие брака как союз мужчины и женщины. При этом он призвал быть аккуратнее с понятием семьи.

"Позволю с вами немножко подискутировать, пополимизировать, - обратился глава государства к депутату Ольге Баталиной, которая на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ выступила с инициативой считать семьей союз мужчины и женщины. - А если это не полная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи: брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому".

Путин заверил, что пока он остается главой государства в России не появится понятие "родитель 1 и родитель 2".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Врачи призвали выздоравливающих от пневмонии в Китае сдавать кровь для выделения антител
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС