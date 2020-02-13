Путин назвал правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает правильным зафиксировать понятие брака как союз мужчины и женщины. При этом он призвал быть аккуратнее с понятием семьи.

"Позволю с вами немножко подискутировать, пополимизировать, - обратился глава государства к депутату Ольге Баталиной, которая на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ выступила с инициативой считать семьей союз мужчины и женщины. - А если это не полная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи: брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому".

Путин заверил, что пока он остается главой государства в России не появится понятие "родитель 1 и родитель 2".