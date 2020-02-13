Путин пообещал, что понятия "папа" и "мама" не исчезнут в РФ, пока он остается президентом

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что пока он остается главой государства в России не появится понятие "родитель 1 и родитель 2".

"Что касается "родителя номер 1 и родителя номер 2", я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет. Будет "папа" и "мама", - заверил российский лидер на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Российский лидер заметил, что сама по себе идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной самой по себе. "Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать", - сказал президент.