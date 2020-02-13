Власти Вологодской области готовы к любому развитию событий в период весеннего половодья

ТАСС, 13 февраля. Весеннее половодье пройдет в этом году в Вологодской области при экстремально высоком уровне воды. Власти региона закупили технику и готовы к любому развитию событий, рассказал в четверг ТАСС губернатор Олег Кувшинников.

В ноябре прошлого года из-за проливных дождей, последующих аварий, подтоплений и разрушений режим ЧС вводили в 18 муниципалитетах. Ущерб оценен в 15 млн рублей.

"Прошедший паводок осенью был очень тяжелый. Для нас осеннее половодье - крайне редкое природное явление, поэтому мы понимаем, что когда зима пришла при таких высоких уровнях воды, то вполне возможно, что будет жесткое, тяжелое половодье весной. На сегодня эти прогнозы подтверждаются. Вода стоит, не опускается, половодье пройдет при экстремально высоких уровнях воды, но мы готовы к любому развитию ситуации", - сказал глава региона.

По его словам, закуплены три новых судна на воздушных подушках для эвакуации людей в зонах подтопления. Они доставлены в районы, которые подвержены резкому подъему воды. Закуплен и доставлен в область необходимый объем взрывчатых веществ для подрыва торосов, ледовых заторов. Специалисты готовятся к чернению льда, ледорезным работам, чтобы облегчить прохождение паводка. Есть договоренность с космическими силами РФ о бомбометаниях, если это потребуется. Особенно это касается акватории рек Сухона и Малая Северная Двина, где и наблюдаются очень серьезные заторы.

"На территории Великоустюгского района сейчас работает мой заместитель Виктор Рябишин, он докладывает, что готовим пункты временного размещения людей, отряды быстрого реагирования, системы оповещения проверяем. Дай Бог, чтобы природа позволила нам пройти этот период с минимальным ущербом, но мы готовы к любому развитию ситуации. Резервный фонд - более 400 млн рублей, запасов хватит при любом стечении обстоятельств", - сказал руководитель региона.

По данным пресс-службы правительства области, из-за проливных дождей минувшей осенью уровень воды в реках на сегодня на 1,5-2 м выше обычного, подтопления неизбежны. Но специалисты также рассчитывают на эффект от берегоукрепительных работ на реке Сухоне в Великом Устюге, работы были произведены на участке в 4 км.