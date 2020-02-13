Путин заявил, что волонтерская деятельность является востребованной в России

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что волонтерское движение стало востребованным в России в настоящее время, тогда как в 90-х это понятие оставалось размытым. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Конституции.

"Вы правы, не было тогда - в 90х - этого движения, даже и понятие было какое-то для нас размытое. Сегодня это востребовано", - сказал он.

Член рабочей группы по подготовке изменений в Конституции Амельченкова Ольга, представляющая интересы добровольческого движения, предложила внести поправки в 114 статья Конституции, которые закрепят пункт о дополнительных полномочия правительства РФ о мерах поддержки по волонтерской деятельности. "Закрепление в Конституции поможет системно постоянно оказывать поддержку со стороны государства волонтерам", - отметила она.