В Петербурге простились с композитором Сергеем Слонимским

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Народного артиста России Сергея Слонимского похоронили в четверг в Комарово под Петербургом. Гражданская панихида прошла в петербургском доме композиторов. Слонимский умер 9 февраля на 88-м году жизни.

"Выдающийся композитор, Сергей Слонимский подарил музыкальному миру огромное множество самых разнообразных произведений, которые объединяет знак высочайшего качества. Замечательный ученый, он оставил нам музыкальную литературу и труды, которые сегодня особенно актуальны и ценны. Превосходный педагог, он взрастил целую плеяду талантливых учеников. Наконец, крупнейший музыкальный общественный деятель, он сделал много доброго не только для отдельных людей, но и для всего нашего сообщества в целом", - сказал председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга, заслуженный деятель искусств России Григорий Корчмар, отметив, что "еще при жизни Слонимский безоговорочно был признан одним из классиков российской и мировой музыки".

Телеграммы соболезнования по случаю тяжелой утраты прислали в Петербург премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры России Ольга Любимова, председатель Совета Союза композиторов РФ Алексей Рыбников, ректоры Московской, Казанской, Нижегородской, Уральской консерваторий, Оренбургского государственного университета искусств имени Мстислава Ростроповича.

Горечь утраты выразил в своем послании генеральный консул Республики Польша Влодзимеж Марциняк, отметивший большой вклад петербуржца в развитие культурных связей двух стран, популяризацию в России творчества Фридерика Шопена.

"Он всего себя, все свое сердце, весь ум вложил в свою музыку. Я с него брал пример, Сергей Михайлович был для меня примером мужества и благородства", - поделился своими чувствами поэт Александр Кушнер, многолетний друг и соавтор композитора. На панихиде также прозвучала инициатива присвоить имя Сергея Слонимского специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской консерватории.

Отпевание композитора прошло днем в Никольском соборе, где его крестили. После этого Сергея Слонимского похоронили на мемориальном кладбище в поселке Комарово, где упокоены видные деятели культуры и науки, военного дела и медицины, в том числе поэт Анна Ахматова, нобелевский лауреат Жорес Алферов, композитор Вениамин Баснер, писатель Даниил Гранин, актер Андрей Краско, музыкант Сергей Курехин, кинорежиссер Иосиф Хейфиц.