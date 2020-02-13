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Китайская вирусная пневмония

Врачи объяснили рост числа погибших от коронавируса в Ухане

В основном это произошло за счет смерти старых людей и "фундаментально больных пациентов"

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Увеличение числа погибших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в китайском Ухане вызван в основном гибелью возрастных и тяжелобольных пациентов. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции заявил главный врач госпиталя "Цзиньиньтань" (Ухань).

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"Госпиталь "Цзиньиньтань" уже давно принимает больных пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, включая легко, средне и тяжелобольных. Сейчас мы принимает на лечение только людей в тяжелом и критическом состоянии, это привело к тому, что абсолютные величины летальных исходов немного увеличились. В основном это произошло за счет старых людей и фундаментально больных пациентов", - сказал он в ответ на вопрос, чем вызван резкий скачок смертельных случаев, зафиксированный в последнее время.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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