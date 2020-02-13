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Путин поддержал идею о внесении в Конституцию упоминания о молодежной политике

С соответствующей инициативой выступила председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по Конституции в четверг назвал правильной идею о включении в основной закон страны упоминания о молодежной политике.

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С такой инициативой в ходе встречи главы государства с рабочей группой выступила член группы, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

"Я согласен с вами, идея правильная. Поработаем над этим. Спасибо большое", - сказал Путин в ответ на предложение Оглоблиной.

Оглоблина отметила, что в России в настоящий момент проживает около 37 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет. "Вместе с тем в конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике, это является одной из главных причин того, что процесс формирования соответствующего законодательства носит противоречивый характер, федерального закона нет", - добавила она, отметив, что в ряде субъектов есть региональные законы в этой сфере.

"От лица молодежных общественных объединений страны мы предлагаем закрепить в конституции то, что молодежная политика является предметом совместного ведения РФ и субъектов. Мы убеждены, что России нужна скоординированная молодежная политика, которая должна быть нацелена на выявление потенциала молодежи, ее поддержку, начиная со школьного возраста и до периода профессионального становления", - подчеркнула Оглоблина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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