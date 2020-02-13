Поправка к конституции. Как будет приниматься закон?

13 февраля президент РФ Владимир Путин встретился с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию.
Какая процедура принятия поправок предложена?
Согласно конституции, поправки в главы с третьей по восьмую принимаются при поддержке двух третей состава Госдумы и трех четвертей — Совета Федерации и вступают в силу после одобрения заксобраниями не менее двух третей субъектов РФ. Закон подписывает президент.
В этот раз в соответствии с предложением президента добавится еще один этап — общероссийское голосование. Поэтому закон о поправке будет выглядеть так: в первой статье будут перечислены сами изменения, во второй — описана процедура проведения голосования. После того как закон пройдет Госдуму, Совфед, регионы и будет подписан президентом, в силу вступит только вторая статья. Это запустит процедуру проведения голосования. Если граждане выскажутся за внесение поправки, она вступит в силу — президент подпишет специальный указ, которым одобренная поправка будет включена в текст конституции. Если большинство выскажется против — конституцию менять не будут.
"Для меня важно не как там в каких статьях что будет написано, а чтобы закон о поправке в конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане были авторами этих поправок", — сказал Путин.
Как может проходить голосование?
Процедура голосования будет разработана на основании закона "О выборах президента РФ". Как объяснил сенатор Андрей Клишас, это связано с тем, что это самый "свежий" закон, поэтому он обеспечивает наибольшую прозрачность.
Обеспечение прозрачности должно стать одним из основных принципов голосования, отметила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. "Считаем крайне важным обеспечить уровень требований к процедурам не ниже, чем те, которые предусмотрены законом о выборах президента, я имею в виду и защищенность бюллетеней, если будут использоваться бюллетени, и наблюдение на участках, общественный контроль, и все другие, достаточно известные и хорошо зарекомендовавшие себя способы обеспечения прозрачности, это было бы важно для обеспечения легитимности результата такого большого и разностороннего общественного обсуждения", — сказала она. Также, по ее мнению, важно, чтобы процедура давала возможность "принять участие в голосовании и выразить свою волю всем".
Клишас отметил, что с проведением столь масштабного голосования справится только Центризбирком. Для того чтобы ЦИК начал готовиться к процедуре, президент должен подписать специальное распоряжение.
Путин согласился, что организацией голосования должен заняться ЦИК, и обещал на днях подписать распоряжение. Также он поддержал идею провести голосование по модели президентских выборов. "Если сделать это на основе закона "О выборах президента", мне кажется, что все принципы демократического проведения процедуры подобного рода будут соблюдены", — сказал он.
Когда будет проходить голосование?
Пока неясно. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, по этому вопросу "существуют разные точки зрения", в том числе предусматривающая голосование в будний день. Многие общественники предлагают сделать этот будний день выходным, отметила Михеева.
Владимир Путин согласен. "Мы договаривались, что это должно быть сделано в рабочий день, объявив его выходным. Это правильно, но только с тем — обращу на это особое внимание правительства, — чтобы этот выходной день не вытащили потом из каких-то праздников, из майских или новогодних", — сказал он.