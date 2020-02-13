Поправка к конституции. Как будет приниматься закон?

Согласно конституции, поправки в главы с третьей по восьмую принимаются при поддержке двух третей состава Госдумы и трех четвертей — Совета Федерации и вступают в силу после одобрения заксобраниями не менее двух третей субъектов РФ. Закон подписывает президент.

В этот раз в соответствии с предложением президента добавится еще один этап — общероссийское голосование. Поэтому закон о поправке будет выглядеть так: в первой статье будут перечислены сами изменения, во второй — описана процедура проведения голосования. После того как закон пройдет Госдуму, Совфед, регионы и будет подписан президентом, в силу вступит только вторая статья. Это запустит процедуру проведения голосования. Если граждане выскажутся за внесение поправки, она вступит в силу — президент подпишет специальный указ, которым одобренная поправка будет включена в текст конституции. Если большинство выскажется против — конституцию менять не будут.

"Для меня важно не как там в каких статьях что будет написано, а чтобы закон о поправке в конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане были авторами этих поправок", — сказал Путин.