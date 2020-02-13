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Альбом на сайте Кремля, посвященный Путину, пополнен фото и видео за последние годы

Сайт пополнили фото- и видеоматериалы с 2015 по 2019 годы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Кремль завершил заполнение альбома избранных архивных фото- и видеоматериалов о двух десятилетиях работы Владимира Путина на постах президента и премьер-министра РФ. В четверг на страничке проекта "Путин. 20 лет" на официальном портале главы государства появились материалы за 2015-2019 годы.

Этот альбом был размещен на сайте Кремля в конце декабря по случаю 20-летия событий 31 декабря 1999 года, когда после отставки первого президента РФ Бориса Ельцина Путин, возглавлявший правительство страны, стал исполняющим обязанности главы государства.

Сначала на сайте были выложены избранные фото- и видеоматериалы, относящиеся к периоду с 2000 по 2004 год включительно, затем в несколько этапов альбом был пополнен фотокарточками и видеозаписями, касающимися последующих "пятилеток". Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на портале появляются наиболее яркие и интересные фотографии и видео прошлых лет, причем среди материалов "есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось", а некоторые снимки и записи публикуются впервые.

Пять лет новейшей истории страны

2015 год был богат на события, многие из которых нашли отражение в альбоме. Это и одни из самых продолжительных в истории переговоров на высшем уровне - саммит "нормандской четверки" в Минске в феврале (позднее в том же году лидеры РФ, Украины, ФРГ и Франции еще раз встретились в октябре в Париже), и начало работы Евразийского экономического союза, и празднование в Москве 70-летия Победы, в том числе участие президента в шествии "Бессмертного полка", традиционный Петербургский международный экономический форум и первый Восточный экономический форум. Путин традиционно много ездит по стране, в том числе посещает Крым, интеграции которого в социально-экономическую жизнь России глава государства уделяет особое внимание. Трижды глава государства приезжает в Хакасию, чтобы лично проконтролировать ликвидацию последствия крупных пожаров и обеспечение пострадавших жильем.

Среди зарубежных поездок - Египет, Венгрия, Италия, Армения, Азербайджан и другие страны. Путин выступает на 70-й сессии Генассамблеи ООН. В том же году начинается операция ВКС РФ против террористов в Сирии - при этом РФ единственная страна, чьи силы находятся в республике легитимно, по приглашению официального Дамаска. Кремлевский сайт описывает и реакцию на эпизод со сбитым Турцией российским военным самолетом в небе над Сирией. "Жесткий ответ получает Анкара <…>. Конфликт будет разрешен только в следующем (2016 - прим. ТАСС) году после официальных извинений турецкой стороны", - говорится в подводке к фотографиям этого периода в альбоме.

В последующие годы Путин не сбавляет свою внешне- и внутриполитическую активность. Первый запуск с Восточного, визит в Грецию и посещение Афона, приезд в Версаль, многие другие зарубежные поездки, первая встреча с новым президентом США Дональдом Трампом в Гамбурге в июле 2017 года и двусторонний саммит с ним в Хельсинки годом позже, открытие Московского центрального кольца и, совсем недавно - Московских центральных диаметров, - все это запечатлено президентскими фотографами и операторами.

В альбоме можно также увидеть, как впервые глава российского государства посещает Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви в Москве, приезжает к правозащитнице Людмиле Алексеевой, которой тогда исполнилось 90 лет, открывает мемориал жертвам политических репрессий в Москве.

Крым и "Артек", Сочи и Фестиваль молодежи и студентов, первый визит в Сирию - это все эпизоды 2017 года. В главной интриге того года Путин поставил точку в декабре, объявив во время посещения Горьковского автозавода о своем участии в президентских выборах 2018 года.

"Для главы государства 2018 год прошел под знаком объединения усилий власти и общества", - говорится в анонсе соответствующего раздела альбома на сайте Кремля. Одним из самых ярких событий этого года стало проведение в РФ чемпионата мира по футболу. На сайте Кремля можно увидеть, как Путин в кулуарах матча открытия и финала общается с другими мировыми лидерами и почетными гостями.

Для 2019 года ключевым стал вопрос о реализации нацпроектов. При этом Путин не снижал и интенсивность внешнеполитической работы: он посещает целый ряд зарубежных стран, в том числе с государственными визитами Саудовскую Аравию и ОАЭ, проводит крупный саммит Россия - Африка в Сочи, трижды за 2019 год прилетает во Францию по разным причинам (переговоры с президентом республики Эмманюэлем Макроном в Форте Брегансон, прощание с экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже и саммит "нормандской четверки" во французской столице).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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