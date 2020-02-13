Врачи призвали выздоравливающих от пневмонии в Китае сдавать кровь для выделения антител

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Кровь выздоравливающих от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в большом количестве содержит эффективные в борьбе с вирусом антитела. Главный врач госпиталя "Цзиньиньтань" (город Ухань) Чжан Динъюй в четверг на пресс-конференции призвал идущих на поправку пациентов выступить донорами и сдавать плазму крови.

"В настоящее время мы пробуем методику лечения путем переливания плазмы крови. И уже зафиксированы положительные тенденции. Во время выздоровления у пациентов в крови содержится большое количество антител, надеемся, что идущие на поправку протянут руки, выступят донорами и предоставят свою драгоценную плазму", - сказал врач.