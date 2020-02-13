Минздрав Удмуртии запретил обсуждать с родителями отказ от детей с синдромом Дауна

ТАСС, 13 февраля. Минздрав Республики Удмуртия выпустил распоряжение о запрете на обсуждение с родителями отказа от новорожденного ребенка с синдромом Дауна. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

"Запрещается обсуждать с родителями тему отказа от ребенка [с синдромом Дауна]", - говорится в распоряжении.

В документе регламентируется, как должна происходить беседа с родителями ребенка с подозрениями на синдром, а также описываются действия акушеров после рождения.

В частности, при первом контакте матери с ребенком ее информируют о весе и росте новорожденного, а также о внешних особенностях, указывающих на синдром, при этом слова "подозрение на синдром Дауна" озвучивать запрещено.

Беседу с родителями о подозрении на синдром рекомендуется проводить в течение первых суток после рождения. При этом врачам нельзя высказывать личное мнение или субъективные прогнозы относительно дальнейшей жизни семьи.

Синдром Дауна - заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная 21-я хромосома. Свое название получил в честь английского врача Джона Дауна, впервые описавшего его в 1866 году. Лишняя хромосома вызывает у людей характерные симптомы: плоская переносица, монголоидный разрез глаз, уплощенное лицо и затылок, а также отставание в развитии и сниженную сопротивляемость к инфекциям.