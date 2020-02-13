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Предложения по изменениям в Конституции

Путин назвал русский язык одним из государствообразующих факторов

По слвоам президента, русский язык - это фундаментальная ценность страны

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает русский язык фундаментальной ценностью и одним из государствообразующих факторов.

"Русский язык - это фундаментальная ценность нашей страны, государствообразующий фактор, безусловно, и язык межнационального общения", - сказал он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Российский лидер заметил, что раз участники группы ставят вопрос об усилении статуса русского языка в Конституции, значит, вопрос обоснован. Однако он подчеркнул, что стоит подумать, нужно ли в этом отношении что-то менять в Конституции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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