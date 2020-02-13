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Китайская вирусная пневмония
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Главный санитарный врач Петербурга снова подал в суд на сбежавшую из карантина пациентку

Ранее Куйбышевский районный суд отказал ему в рассмотрении иска к Алене Ильиной, так как заявление нужно было подавать по месту регистрации девушки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга снова обратился в суд с иском в отношении Аллы Ильиной, которая ранее сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина. Об этом журналистам в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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Ранее иск был подан в Куйбышевский районный суд Петербурга, но в его рассмотрении отказали, поскольку исковые требования должны быть рассмотрены по месту регистрации ответчика - в Петроградском районе города.

"Петроградский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина", - сказано в сообщении.

"Это первый подобный иск в России", - сказали ТАСС в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным пресс-службы, ранее истец указывал, что в ходе проведения медицинского осмотра 4 и 5 февраля 2020 года специалистом ГБУЗ поликлиники № 32 и сбора эпидемиологического анамнеза у Ильиной выявлены симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие новую коронавирусную инфекцию. Ильину госпитализировали, но больницу девушка покинула самовольно. По данным истца, от общения с медицинскими работниками она уклоняется, добровольно вернуться в инфекционную больницу отказывается, но медицинское обследование Ильиной пройдено не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 59,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,3 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 6 тыс. человек.

В новость внесены изменения (17:45 мск) - добавлены подробности в 4-м абзаце.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКитайская вирусная пневмония
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