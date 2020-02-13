Магазины Apple в Пекине частично возобновят работу с 14 февраля

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ТАСС, 13 февраля. Некоторые магазины американской компании Apple в Пекине 14 февраля частично возобновят работу после временного закрытия в связи с распространением в Китае нового коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в четверг сообщении корпорации.

Отмечается, что время работы пунктов продаж в китайской столице будет ограничено - с 11:00 до 18:00. При этом магазины в других городах на территории материкового Китая по-прежнему будут закрыты.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, "умные" часы Apple Watch и другие устройства. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) - одна из крупнейших в мире: ее рыночная капитализация составляет около $1 трлн.