Путину пообещали сделать "королевский подарок"

НОВО-ОГАРЕВО. 13 февраля. /ТАСС/. Спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, вошедший в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию, пообещал подарить президенту РФ Владимиру Путину щенка английского мастифа, которых раньше было принято дарить королям. Путин за подарок заранее поблагодарил.

"Все у вас подарок просят, пишут письма, как Деду Морозу. А я, если можно, при следующем помете вам щенка подарю, английского мастифа. Королям дарили такие подарки", - сказал спортсмен в четверг на встрече президента с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию.

Путин, в свою очередь, заранее поблагодарил за подарок. "Как кормить будем? Большой такой. Спасибо большое за этот подарок!" - сказал он.