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Путину пообещали сделать "королевский подарок"

Спортсмен-паралимпиец пообещал подарить президенту щенка английского мастифа

НОВО-ОГАРЕВО. 13 февраля. /ТАСС/. Спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, вошедший в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию, пообещал подарить президенту РФ Владимиру Путину щенка английского мастифа, которых раньше было принято дарить королям. Путин за подарок заранее поблагодарил.

"Все у вас подарок просят, пишут письма, как Деду Морозу. А я, если можно, при следующем помете вам щенка подарю, английского мастифа. Королям дарили такие подарки", - сказал спортсмен в четверг на встрече президента с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию.

Путин, в свою очередь, заранее поблагодарил за подарок. "Как кормить будем? Большой такой. Спасибо большое за этот подарок!" - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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