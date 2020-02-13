Временно исполняющим обязанности главы Рособрнадзора назначен Анзор Музаев

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Анзор Музаев, занимавший ранее должность заместителя главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, стал временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

"Анзор Музаев 13 февраля 2020 года распоряжением правительства Российской Федерации 271-р назначен временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора)", - сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Музаев родился 8 октября 1974 года в Гудермесе. В 1996 году окончил Чеченский государственный педагогический институт, имеет ученую степень кандидата технических наук. Работал преподавателем Грозненского государственного нефтяного института, был заместителем председателя Комитета правительства Чеченской Республики по делам молодежи, ректором Чеченского государственного университета и министр образования и науки Чеченской Республики.

В сентябре 2013 года приказом министра образования и науки РФ назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.