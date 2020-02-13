Хайнаньские школьники отправили в пострадавший от коронавируса город Ухань 60 т овощей

ХАЙКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Школьники из южной китайской провинции Хайнань отправили в пострадавший от нового коронавируса город Ухань (центральная провинция Хубэй) приобретенные на собранные средства 60 т свежих овощей в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает местный иформационный ресурс "Наньхайван".

Груз, предназначенный для медицинских учреждений и местных жителей, был доставлен в район Цяокоу города Ухань 11 февраля. Эта гуманитарная помощь привлекла внимание местных СМИ, поскольку она поступила не от правительственных ведомств и благотворительных организаций. Инициаторами сбора средств стали трое хайнаньских школьников.

"Я подумала, может, я смогу собрать деньги и приобрести овощи у хайнаньских крестьян, чтобы передать их жителям Уханя", - приводит ресурс слова школьницы по имени Чжэн Вэньюй.

С помощью своих родителей и еще двоих одноклассников Чжэн Вэньюй удалось 7 февраля начать в сети сбор средств на эти цели. Всего за три дня в этом благотворительном проекте приняли участие 115 человек, внесшие около 120 тыс. юаней ($17,3 тыс.). На эти деньги при содействии провинциального ведомства по борьбе с бедностью было приобретено 60 т свежих овощей, которые отправили в Ухань.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 59,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,3 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 6 тыс. человек.