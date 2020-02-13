Присяжные в районных судах Москвы в 2019 году оправдали 62% подсудимых

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Коллегии присяжных в районных судах Москвы в 2019 году оправдали 62% подсудимых. Об этом говорит статистика, которую по просьбе ТАСС привели в Мосгорсуде.

В прошлом году с участием присяжных в районных судах столицы рассмотрены 36 уголовных дел. Присяжные вынесли обвинительный вердикт 17 подсудимым, оправдательный - 28. В 2018 году (суды присяжных в районных судах начали работу с 1 июня 2018 года) за полгода с участием присяжных районные суды рассмотрели 11 уголовных дел. Были осуждены семь человек и пятеро оправданы.

В Мосгорсуде, где с участием присяжных рассматриваются дела по самым тяжким статьям, в 2019 году рассмотрены восемь уголовных дел (в 2018 году - семь, в 2017 году - 12). На основании вердикта присяжных осуждены восемь подсудимых и пятеро оправданы (в 2018 году осуждены 14 и оправданы трое, в 2017 году осужден 41 подсудимый и один оправдан).

Как сообщалось ранее на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судей РФ, по всей стране в 2019 году присяжные в районных судах рассмотрели 474 уголовных дела в отношении 585 подсудимых, осудив 428 и оправдав 153 человека. Суды областного уровня рассмотрели с участием присяжных 233 уголовных дела в отношении 419 лиц. 337 из них были осуждены, 80 оправданы.

Реформа 2018 года

С 1 июня 2018 года была расширена компетенция суда присяжных. Стало возможно рассмотрение дел с участием присяжных заседателей в районных и гарнизонных военных судах, в связи с чем к компетенции присяжных добавилась ч. 1 ст. 105 (убийство без отягчающих обстоятельств) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Кроме того, суду присяжных была возвращена подсудность уголовных дел по ч. 2 ст. 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами), ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере), ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств организованной группой, либо в особо крупном размере, либо с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль), ст. 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля"), ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 357 УК РФ ("Геноцид"), которые ранее были исключены из компетенции присяжных в случаях, если в качестве наиболее строгого вида наказания к подсудимым не могло быть назначено пожизненное лишение свободы. Суд присяжных с этого времени стал действовать и в отношении женщин, а также в отношении мужчин старше 65 лет.

При этом было сокращено число присяжных заседателей, рассматривающих дело - до шести в коллегиях в районных судах и до восьми - в коллегиях судов областного уровня (ранее было 12).