Путин поддержал идею отражения в Конституции норм об охране природы

НОВО-ОГАРЕВО. 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею отражения в Конституции РФ норм о бережном отношении к окружающей среде и об ответственном обращении с животными. Соответствующее предложение прозвучало от спортсмена-паралимпиеца Сергея Бурлакова, вошедшего в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию.

"Спасибо за идею, хорошая. Сама идея охраны природы становится центральной в современном мире, в нашей стране, в частности", - отметил Путин на встрече с рабочей группой в четверг.

По мнению Бурлакова, воспитание толерантного отношения подрастающего поколения к природе и животных крайне важно в настоящее время. "Воспитание у подрастающего поколения толерантного отношения к животным, к природным ресурсам - сегодня это очень важно, как никогда <...> Предлагаем дополнить основной закон положением не только о праве людей на благоприятную окружающую среду, но и пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным", - предложил он.