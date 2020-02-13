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Предложения по изменениям в Конституции

Путин поддержал идею отражения в Конституции норм об охране природы

По слвоам президента РФ, идея охраны природы становится центральной в современном мире

НОВО-ОГАРЕВО. 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею отражения в Конституции РФ норм о бережном отношении к окружающей среде и об ответственном обращении с животными. Соответствующее предложение прозвучало от спортсмена-паралимпиеца Сергея Бурлакова, вошедшего в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию.

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"Спасибо за идею, хорошая. Сама идея охраны природы становится центральной в современном мире, в нашей стране, в частности", - отметил Путин на встрече с рабочей группой в четверг.

По мнению Бурлакова, воспитание толерантного отношения подрастающего поколения к природе и животных крайне важно в настоящее время. "Воспитание у подрастающего поколения толерантного отношения к животным, к природным ресурсам - сегодня это очень важно, как никогда <...> Предлагаем дополнить основной закон положением не только о праве людей на благоприятную окружающую среду, но и пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным", - предложил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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