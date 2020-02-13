Суд постановил вернуть студенту ВШЭ Жукову фигурку из трех лягушек и символ либертарианцев

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд постановил вернуть осужденному на три года условно за призывы к экстремизму студенту ВШЭ Егору Жукову сувенирную фигурку из трех лягушек и желтый флаг с изображением змеи (символ либертарианцев), изъятые у него в качестве вещественных доказательств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В части вещественных доказательств вернуть владельцу фигурку лягушки и флаг", - огласила судья. Срок наказания судом оставлен без изменения. Защита планирует теперь обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Жуков был арестован 2 августа прошлого года по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия он был переведен под домашний арест. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные им ранее в YouTube.

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, обвинение против Жукова основывается на экспертизе, проведенной экспертом ФСБ РФ Александром Коршиковым. Он признал, что не нашел в словах Жукова прямых призывов к насилию, но по определенным словосочетаниям сделал вывод о том, что блогер в своих выступлениях подталкивал аудиторию к насильственным действиям.

Кунцевский суд приговорил Жукова к трем годам колонии условно и запретил администрирование сайтов в интернете на два года.