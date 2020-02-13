В КБР планируют до 2022 года рекультивировать свалку и хвостохранилище

НАЛЬЧИК, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают завершить рекультивацию хвостохранилища Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината и свалки в Эльбрусском районе республики до 2022 года в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Об этом ТАСС в четверг рассказал министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев.

"Мы подали в Минприроды РФ две заявки на рекультивацию сухого пляжа хвостохранилища Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината в селении Былым, а также на рекультивацию и экологическую реабилитацию территории, загрязненной при несанкционированном размещении отходов в городе Тырныауз, площадь этой свалки 3,5 га. Планируем закончить в следующем году, если Минприроды РФ одобрит заявки", - сказал собеседник агентства.

Шаваев пояснил, что первый этап рекультивации хвостохранилища в Былыме был завершен в 2018 году. Заявка подана в Минприроды РФ на вторую очередь.

По словам министра, уже разработана проектно-сметная документация двух объектов, экспертиза пройдена, теперь необходимо софинансирование. Шаваев добавил, что в прошлом году были рекультивированы три свалки, в частности, в Баксанском районе свалка площадью 5,5 га, в Майском районе - 13,5 га, а также в Терском районе - 1,3 га.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).