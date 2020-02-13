Врачи Хайнаня вылечили трехмесячную девочку от коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Врачи Народной больницы города Хайкоу (административный центр южной китайской провинции Хайнань) вылечили от коронавируса трехмесячную девочку. Об этом в четверг сообщил портал "Наньхайван".

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, девочка по имени Тяньтянь проживает в городе Сяоган в центральной китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Вскоре после того, как ребенок вместе с родителями 25 января приехал в Хайкоу, врачи обнаружили у неё заболевание, вызываемого новым коронавирусом. После успешного лечения на этой неделе девочку выписали из больницы. Как передает "Наньхайван", девочка стала самым юным пациентом среди заразившихся коронавирусом на Хайнане.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию.

По данным на четверг, власти Китая подтвердили более 59,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,3 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 6 тыс. человек. Число заболевших в провинции Хайнань достигло 157, из них четверо умерли, 30 вылечены и выписаны из больниц.