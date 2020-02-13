Хабриева: предложение об упоминании Бога в Конституции не выносилось на рабочую группу

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Предложение об упоминании Бога в Конституции обсуждалось, но на рабочую группу не выносилось, сообщила журналистам директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Талия Хабриева.

"Обсуждали многократно, просто о вере, о вере в бога, но самая бурная дискуссия была не столько на рабочей группе, сколько за пределами ее, - сказала она. - Много было предложений как в пользу [упоминание Бога в Конституции], так и против, [говорилось] что это нас разделит".

Хабриева подчеркнула, что ей пришлось выдвинуть аргумент о том, что в Конституцию необходимо включать "то, что нас объединяет, а не разъединит". При этом, по словам сопредседателя рабочей группы, обсуждения упоминания Бога в Конституции на заседаниях рабочей подгруппы не было. "Расскажу, почему: потому что само это положение может касаться только преамбулы, а мы пока шли по логике Конституции - третья, четвертая, пятая глава. Пока только их рассмотрели, преамбулу решили, будем рассматривать отдельно, но попутно неоднократно тема возникала", - уточнила она.

Хабриева добавила, что "поправки нет, а предложения звучали, но они не звучали в рабочей группе".