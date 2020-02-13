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В Белоруссии изменят некоторые элементы государственного герба

Министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский отметил, что это "приведет их в соответствие с миролюбивым характером государства"

МИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Подготовленные изменения в законодательство о государственных символах Белоруссии предусматривают усовершенствование некоторых элементов государственного герба страны. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский, отметив, что это приведет их в соответствие с миролюбивым характером государства.

"Проект закона корректирует законодательство о государственных символах. Его подготовка связана с тем, что возникали вопросы к изображению государственного герба", - отметил глава белорусского Минюста.

По словам Слижевского, поводом для работы по усовершенствованию одного из главных атрибутов суверенного государства стала проведенная Геральдическим советом при президенте страны оценка действующей символики. В частности, внимание экспертов привлекла пятиконечная звезда, венчающая герб страны. "В геральдике есть общепризнанные подходы, в соответствии с которыми для разных случаев символика может нести иное смысловое значение. В том виде, в котором сегодня на государственном гербе исполнена звезда, имеющая четкие грани, она больше применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинственный характер", - пояснил белорусский министр.

Глава Минюста подчеркнул, что Белоруссия относится к числу миролюбивых государств, "сохраняет нейтралитет и ни в коем случае, ни в каких ситуациях не рассматривает агрессию как способ своей политики". "Поэтому необходимо в основном государственном символе привести эту часть символа в соответствие с миролюбивым содержанием нашего государства", - уточнил Слижевский.

Также, по его информации, определенная корректировка будет проведена в отношении изображения земного шара. "В выпуклом изображении складывается ощущение, что параллели и меридианы находятся как бы над самим земным шаром, и он получается помещен в некую клетку", - сказал глава ведомства. "Такие нюансы вызывают не всегда правильные ассоциации и, безусловно, подлежат приведению к тому, чтобы герб был исполнен идеально и воспринимался позитивно", - убежден министр юстиции Белоруссии.

После принятия изменений в законодательство о государственных символах будет определен период для замены старой символики на новую. Действующая в настоящее время государственная символика - флаг и герб были одобрены на республиканском референдуме 14 мая 1995 года.

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