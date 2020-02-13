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Предложения по изменениям в Конституции

Профсоюзы одобряют предложение Путина сделать день голосования по Конституции выходным

При этом это не должно повлиять на сокращение уже установленных выходных и праздничных дней в этом году, сказал член рабочей группы по поправкам в Конституцию Михаил Шмаков

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Профсоюзы одобряют предложение президента России Владимира Путина сделать день голосования по изменениям в Конституцию РФ выходным с тем условием, что останутся уже установленные на 2020 год праздничные и выходные дни. Об этом заявил ТАСС в четверг председатель Федерации независимых профсоюзов России, член рабочей группы по поправкам в Конституцию Михаил Шмаков.

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Глава государства на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ в Ново-Огарево заявил, что голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным.

"Голосование должно проходить не в выходные дни, а в рабочий день. А для того, чтобы это голосование прошло в этот рабочий день, его надо сделать выходным. И это правильно. Постановлением правительства это можно вполне сделать. Самое главное, чтобы это не влияло на сокращение уже установленных выходных и праздничных дней в этом году", - сказал Шмаков, комментируя предложение президента России.

Такую инициативу можно будет обсудить и на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, которые проходят в правительстве при участии представителей профсоюзов и работодателей, добавил лидер профсоюзов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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