Туры выходного дня в Великий Устюг к Деду Морозу запустят в этом году

"Сейчас ведутся переговоры с РЖД, они здорово нам помогли в пиковые нагрузки, [в прошедшие новогодние праздники] было принято большое количество туристических поездов из Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас мы договариваемся с РЖД об организации туров выходного дня, с пятницы по воскресенье. РЖД как раз готовит инфраструктуру в Котласе и в Великом Устюге, чтобы принимать эти поезда. В этом году, к будущему зимнему сезону мы обязательно постараемся это сделать", - сказал губернатор.

По словам главы региона, одновременно прорабатываются вопросы дальнейшего строительства на территории вотчины. "Самое главное сейчас - перевести те земли, которые дополнительно предоставлены вотчине, а ее территория увеличена с 50 га до 150 га, из категории земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов, чтобы можно было вести строительство. Занимаемся земельным вопросом и уже ведем переговоры с инвесторами по строительству там гостиниц, ресторанов, спа-комплексов, спортивно-развлекательной инфраструктуры, продолжения второй очереди Московского зоопарка", - сказал руководитель региона.

Наряду с этим ведется проектирование нового дворца Деда Мороза, который будет втрое больше нынешнего двухэтажного терема, который уже не вмещает всех гостей. Определено место его строительства на территории вотчины. "Завершаем проектирование дворца Деда Мороза в этом году. Надеемся на выделение средств [на строительство] от Минкультуры России, и, если все пойдет хорошо, то в 2021-2022 годах дворец будет построен", - сообщил губернатор.

Завершаются также работы по удлинению взлетно-посадочной полосы в аэропорту Великого Устюга, 20 августа этого года состоится ее торжественное открытие, сказал Кувшинников. "Авиационное сообщение с Великим Устюгом - это долгожданное событие, в том числе и для инвесторов. Мы вдохнем новую жизнь в вотчину Деда Мороза", - отметил губернатор.

По данным пресс-службы правительства области, работы по реконструкции аэропорта в Великом Устюге, на которую выделили1,1 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, выполнены на 60%. Проект подразумевает реконструкцию и удлинение взлетной полосы до 1,8 тыс. м для приема любых типов самолетов. Сейчас подготовлены объездные пути, обустраивают дренаж и ливневку, чтобы в мае приступить к асфальтированию полосы. Необходимо будет уложить более 22 тыс. тонн асфальта разного вида, для этого будут полностью загружены два асфальтных завода в Великом Устюге.

О Великом Устюге и вотчине

Старинный город Великий Устюг остается одним из наиболее привлекательных среди туристов в Вологодской области. В прошедшие новогодние праздники город с населением около 30 тыс. жителей посетили около 100 тыс. гостей. Было организовано 18 специальных туристических поездов из Москвы и Санкт-Петербурга и более 150 автобусов из Нижнего Новгорода, Кирова и других городов страны. Ежегодно город принимает более 300 тыс. туристов. Ожидается, что после реконструкции аэропортового комплекса этот показатель возрастет вдвое.

Вотчина Деда Мороза в деревне Морозовице под Великим Устюгом появилась в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.