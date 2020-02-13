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75-летие Победы

В Софии осквернили могилу советских воинов

Вандалы повредили скульптурные изображения воинов и элементы государственной символики СССР на мраморных знаменах барельефа
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Описание
© Игорь Ленкин/ТАСС
© Игорь Ленкин/ТАСС

СОФИЯ, 13 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Вандалы осквернили могилу советских воинов, расположенную в софийском квартале Лозенец. Как сообщает корреспондент ТАСС, вандалы повредили скульптурные изображения советских воинов и элементы государственной символики СССР на мраморных знаменах барельефа.

"Когда точно было совершено нападение на памятник, мы не знаем, но его последствия очевидны: на барельефе повреждены лица советских солдат. Необходимы серьезные меры по защите памятников и эффективные наказания для вандалов. Мы постараемся, чтобы монумент был восстановлен к 75-летию Великой Победы", - заявил ТАСС член координационного совета "Болгария - Россия" Коста Пеев.

Посольство России выразило возмущение "в связи с кощунственным актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в Софии".

"Глумление над памятью воинов, отдавших свою жизнь за освобождение Европы и мира от фашистской чумы, выглядит особенно циничным в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Рассчитываем, что городские власти примут необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и недопущению подобных проявлений в будущем, а виновные в совершении данного преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание", - заявили ТАСС в российском диппредставительстве.

В братской могиле, расположенной в софийском квартале Лозенец, захоронены 154 солдата и офицера Советской армии, которые умерли от ран в госпиталях столицы Болгарии в годы Великой Отечественной войны.

Теги
БолгарияРоссия75-летие Победы
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