Комиссия Думы может на следующей неделе встретиться с представителями Bloomberg

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России может на следующей неделе провести встречу с руководством московского бюро агентства Bloomberg. Об этом журналистам в четверг сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Позовем. Я думаю, что как вариант на следующей неделе, потому что потом у нас будет региональная неделя. Лучше всего встретиться на следующей неделе", - сказал он по итогам заседания комиссии.

17 января Bloomberg опубликовало статью, в которой со ссылкой на источник, близкий к партии "Единая Россия", говорится о возможности досрочных парламентских и президентских выборов в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такие публикации вмешательством во внутренние дела РФ.