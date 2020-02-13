СМИ: 10 заболевших с круизного лайнера в Японии находятся в тяжелом состоянии

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Десять человек из числа заразившихся новым коронавирусом на борту стоящего в японском порту Иокогама круизного лайнера Diamond Princess находятся в тяжелом состоянии. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo .

Ранее японский Минздрав сообщал, что четыре заразившихся коронавирусом пассажира круизного лайнера находятся в тяжелом состоянии, они были помещены в блоки интенсивной терапии. По данным японских медиков, больные в тяжелом состоянии - это люди в возрасте 60-70 лет. Среди них - три японца и один иностранец. Двое из них, как сообщалось, испытывают опасные затруднения дыхания, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Японии к настоящему времени 250 человек заражены новым коронавирусом. Большинство из них - пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится в карантине в порту японского города Иокогама. В четверг в Японии был зафиксирован первый летальный случай среди местных жителей, заразившихся коронавирусом. Жительница префектуры Канагава в возрасте старше 80 лет была госпитализирована несколько дней назад, после чего умерла в больнице. По данным Минздрава, заражение коронавирусом было диагностировано у нее уже после смерти.