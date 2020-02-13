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75-летие Победы

Нижегородцы собрали около 25 тыс. фотографий фронтовиков для музея "Дорога памяти"

Поиском сведений о ветеранах в регионе занимаются военные комиссариаты

ТАСС, 13 февраля. Около 25 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны собрали в Нижегородской области для мультимедийного музея "Дорога памяти". Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В 1941-1945 годах в Красную Армию были призваны 884 тыс. горьковчан. В настоящее время собраны сведения о более чем половине от этого числа воинов Великой Отечественной. Фотографий ветеранов собрано пока около 25 тыс.", - приводят в сообщении слова военного комиссара Нижегородской области Владимира Пакова.

Он добавил, что поиском сведений о ветеранах, в том числе фотографий и копий фронтовых писем, занимаются военные комиссариаты. "Мы предлагаем принять участие в этом благородном деле родственникам ветеранов, учащимся школ и студентам, членам "Юнармии", работникам местных музеев и архивов и всем неравнодушным людям", - сказал Паков.

Все собранные фотографии, письма и другие памятные материалы об участниках Великой Отечественной войны, находящиеся на хранении в семейных архивах, разместят в новом мультимедийном музее "Дорога памяти", который строится в подмосковном парке "Патриот" в честь 75-летия Победы над фашизмом. Интерактивный музей будет иметь протяженность 1418 м, по числу дней Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияНижегородская область75-летие Победы
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