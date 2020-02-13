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В МВД начали работать подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете

Такие подразделения созданы в каждом регионе

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. МВД создало и полностью укомплектовало в регионах подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. Об этом журналистам в четверг сообщил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

"В каждом регионе подразделения созданы и укомплектованы, они начали работать", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

28 октября прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Позже МВД сообщило, что ведомство создаст подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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