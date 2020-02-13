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Кузнецова поддерживает идею конституционного закрепления брака как союза мужчины и женщины

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает идею закрепления в конституции понятия брака как союза мужчины и женщины. Об этом сообщила в четверг пресс-служба детского омбудсмена.

Данный вопрос поднимался в ходе встречи президента РФ с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон страны.

"Особо актуально сегодня прозвучала тема сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей. Считаю важным принятие поправки в конституцию в части установления правовых основ брака как добровольного семейного союза мужчины и женщины, что является своевременным, направленным на предупреждение искажений понятий", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Она также отметила, что в настоящий момент нет "особого правового регулирования, как и единого ответственного органа, реализующего государственную политику в сфере семьи, материнства, отцовства и детства".

Кузнецова уточнила, что сейчас статьи конституции гарантируют господдержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства. "Данная сфера находится в совместном ведении федерации и субъектов, однако расшифровка и конкретизация по органу исполнительной власти отсутствует", - добавила она.

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