Камбоджийские медики не нашли коронавирус на борту круизного лайнера Westerdam

ТАСС, 13 февраля. Коронавируc не был обнаружен ни у одного из 20 пассажиров круизного лайнера Westerdam, которые, как предполагалось, могли быть заражены. Как сообщает в четверг агентство Reuters , у этих людей были взяты анализы из-за неудовлетворительного состояния их здоровья.

Лайнер Westerdam в четверг прибыл в камбоджийский порт Сиануквиль. После посещения судна медики выделили 20 человек, чье состояние здоровья вызывало подозрения. Власти королевства запретили пассажирам и команде сходить на берег до получения результатов анализов.

Согласно информации ТАСС, на борту лайнера находятся семь российских туристов, еще один гражданин РФ является членом экипажа. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Пномпене, их отправят на родину до 15 февраля. Подавляющее большинство путешествующих на судне - граждане США (651 человек) и Канады (271), а также стран Западной Европы.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля этого года. Планировались заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей, инфицированных новым коронавирусом. Впоследствии лайнер не был допущен в порты Филиппин, Тайваня, Республики Корея и Таиланда. Судно больше недели не могло причалить в портах, пока не получило разрешение от властей Камбоджи. Российский гражданин Алексей Дмитриев, путешествующий вместе с семьей на лайнере, сообщил ТАСС, что обстановка на борту спокойная. Компания-оператор судна Holland America Line уже заявляла, что инфицированных новым коронавирусом на борту нет.