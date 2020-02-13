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Китайская вирусная пневмония

Камбоджийские медики не нашли коронавирус на борту круизного лайнера Westerdam

На борту судна находятся семь российских туристов, еще один гражданин РФ является членом экипажа

ТАСС, 13 февраля. Коронавируc не был обнаружен ни у одного из 20 пассажиров круизного лайнера Westerdam, которые, как предполагалось, могли быть заражены. Как сообщает в четверг агентство Reuters, у этих людей были взяты анализы из-за неудовлетворительного состояния их здоровья.

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Лайнер Westerdam в четверг прибыл в камбоджийский порт Сиануквиль. После посещения судна медики выделили 20 человек, чье состояние здоровья вызывало подозрения. Власти королевства запретили пассажирам и команде сходить на берег до получения результатов анализов.

Согласно информации ТАСС, на борту лайнера находятся семь российских туристов, еще один гражданин РФ является членом экипажа. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Пномпене, их отправят на родину до 15 февраля. Подавляющее большинство путешествующих на судне - граждане США (651 человек) и Канады (271), а также стран Западной Европы.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля этого года. Планировались заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей, инфицированных новым коронавирусом. Впоследствии лайнер не был допущен в порты Филиппин, Тайваня, Республики Корея и Таиланда. Судно больше недели не могло причалить в портах, пока не получило разрешение от властей Камбоджи. Российский гражданин Алексей Дмитриев, путешествующий вместе с семьей на лайнере, сообщил ТАСС, что обстановка на борту спокойная. Компания-оператор судна Holland America Line уже заявляла, что инфицированных новым коронавирусом на борту нет.

 

Теги
КамбоджаРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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