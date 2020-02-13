Главный нарколог Минздрава поддержал инициативы против популяризации наркотиков

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн выступает против попыток легализации наркотиков в России и поддерживает инициативы, направленные на противодействие популяризации их среди молодежи. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев ранее сообщил, что около 10 неправительственных организаций (НПО), признанных в России нежелательными, продвигают в стране из-за рубежа идею легализации употребления наркотиков. В связи с этим комиссия подготовила законодательные инициативы против популяризации иностранными НПО употребления наркотиков несовершеннолетними.

"Мы должны всегда помнить, что есть международное право и международные конвенции, подписанные в том числе и РФ. Ни о какой легализации наркотиков по международному праву речи быть не может. Мало того, и использование наркотиков для лечения больных тоже не рекомендовано - там нет четкого запрета, но не рекомендовано. Поэтому в России планомерно и постоянно выступают за соблюдение международных конвенций по наркотикам", - сказал он после заседания комиссии.