{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

В СФ заявили, что день голосования по Конституции могут сделать выходным поправкой в ТК

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский также не исключил, что будет специальное постановление правительства

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Объявление дня голосования по поправкам в Конституцию РФ выходным должно быть закреплено через специальное постановление правительства или внесение изменений в Трудовой кодекс России, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

На эту тему
Путин внес в Думу проект закона о поправке к Конституции. Какие положения она затрагивает

"В любом случае должно быть или специальное постановление правительства, или изменения в Трудовом кодексе. Если правительство решит оставить весь баланс рабочих и нерабочих дней без изменений, то в этом случае какая-то суббота должна стать рабочей, или [сделать это] за счет каких-то дней, которые ранее были запланированы как выходные. Если же речь пойдет об изменении баланса рабочего времени, то это будет просто дополнительный выходной день", - сказал Рязанский.

Ранее на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРязанский, Валерий ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Садовничий предложил закрепить в Конституции историческое значение науки в стране
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС