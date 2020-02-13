В СФ заявили, что день голосования по Конституции могут сделать выходным поправкой в ТК

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Объявление дня голосования по поправкам в Конституцию РФ выходным должно быть закреплено через специальное постановление правительства или внесение изменений в Трудовой кодекс России, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"В любом случае должно быть или специальное постановление правительства, или изменения в Трудовом кодексе. Если правительство решит оставить весь баланс рабочих и нерабочих дней без изменений, то в этом случае какая-то суббота должна стать рабочей, или [сделать это] за счет каких-то дней, которые ранее были запланированы как выходные. Если же речь пойдет об изменении баланса рабочего времени, то это будет просто дополнительный выходной день", - сказал Рязанский.

Ранее на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным.