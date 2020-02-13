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Путин: спецоперации с участием Ботяна навечно вписаны в отечественную и мировую историю

По словам президента, "ушел из жизни легендарный разведчик, сильная, неординарная личность"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного разведчика Алексея Ботяна. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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"С глубоким прискорбием узнал о кончине Алексея Николаевича Ботяна. Ушел из жизни легендарный разведчик, сильная, неординарная личность. Он был руководителем и участником блестящих спецопераций, которые стали важным вкладом в Великую Победу и навечно вписаны в отечественную и мировую историю. Мы навсегда сохраним светлую память об Алексее Николаевиче Ботяне - Герое России и настоящем патриоте", - отметил президент.

Алексей Ботян ушел из жизни 13 февраля в возрасте 103 лет. Он родился 10 февраля 1917 года и встретил войну в 1939 году, командуя зенитным орудием в польской армии. В октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в "рельсовой войне" - уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.

В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так прозвали Алексея Николаевича местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, затопив и разрушив при этом Краков. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке, сорвав эти планы.

После войны Алексей Николаевич остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. 10 мая 2007 года полковнику в отставке Ботяну Путин присвоил звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные в ходе освобождения польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБотян, Алексей Николаевич
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