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Власти Ставрополья намерены увеличить резервный фонд для возможности помощи аграриям

Необходимость дополнительных мер поддержки возникла из-за дефицита влаги на полях Ставрополья

НЕВИННОМЫССК, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены увеличить объем резервного фонда для создания возможности помощи сельхозтоваропроизводителям региона, сообщил в четверг на совещании с представителями аграрного комплекса края в Невинномысске министр сельского хозяйства Владимир Ситников.

"Губернатором принято решение о подготовке нескольких инструментов поддержки, мы готовы к любому развитию событий <…> принято решение об укреплении резервного фонда, будем компенсировать часть понесенных затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, средств защиты растений и так далее в технологическом процессе, пойдем по пути погектарной поддержки", - сказал он.

Необходимость создания дополнительных мер поддержки возникла из-за дефицита влаги на полях Ставрополья. "Особенности и угроза этого года - недостаток влаги, 30% мы получили в летне-осенний период, 50% от нормы мы получаем в зимний период. Запасы влаги сейчас в среднем в метровом слое - 60-80 мм, это крайне мало, есть хозяйства и поля, где запасы влаги по 20-30 мм", - отметил министр.

По словам Ситникова, урожай зерновых 2020 года в регионе будет во многом зависеть от проведенных агротехнических работ. "Агроном сегодня выдает схему для руководителя, агроном определяет препараты, сроки для внесения минеральных удобрений. Наша задача не разводить полемику и не устраивать истерию по поводу слабого запаса влаги, не мы определяем выпадение осадков, но мы определяем технологи. Нужно подбирать агротехнологические решения, чтобы грамотно и правильно сформировать урожай 2020 года", - пояснил министр.

Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели в 2019 году на площади более 2 млн га, большая часть из них - на зерно (порядка 1,9 млн га). Урожай зерна без кукурузы в регионе в 2019 году составил 8,3 млн тонн.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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