ВОЗ призвала с осторожностью интерпретировать данные о заразившихся коронавирусом

ЖЕНЕВА, 13 февраля. /ТАСС/. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) считает, что ежедневные данные о заразившихся новым коронавирусом следует интерпретировать с осторожностью, поскольку статистика может включать как новые случаи заражения, так и те, что произошли несколько недель назад, но были выявлены недавно. На это обстоятельство обратил внимание в четверг на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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"Мы должны быть осторожны, когда делаем выводы на основе ежедневных сводок о числе заболевших", - сказал он, призвав не заниматься "интерпретацией крайностей". Комментируя данные, свидетельствующие о резком росте заболевших в Китае за последние сутки, Райан пояснил, что "большинство этих случаев относятся к прошлому периоду - дни и недели назад". Кроме того, резкий рост объясняется изменением "диагностики случаев и информирования о них". Заболевание может быть диагностировано на основе медицинского осмотра, до получения лабораторного тестирования на коронавирус. Это дает возможность быстрее начать лечение и отслеживание контактов, подчеркнул эксперт. "Поэтому речь не идет о всплеске случаев за один день", - констатировал он.

В четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что число зараженных с момента вспышки заболевания превысило 59,8 тыс. человек. Таким образом, со среды инфицированных стало больше сразу на треть - 15,2 тыс. В предыдущие дни число случаев возрастало в среднем на 2 тыс. в сутки.

По словам Райана, находящаяся сейчас в КНР передовая группа экспертов ВОЗ вместе с китайскими коллегами завершает планирование своей работы. "Мы ожидаем, что остальная часть международной команды начнет прибывать в Китай в ближайшие выходные", - отметил он.

Райан сообщил, что за минувшие сутки не произошло резкого увеличения числа заболевших за пределами территории Китая.