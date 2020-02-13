В Ростове-на-Дону провели парад для ветерана войны в канун годовщины освобождения города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 февраля. /ТАСС/. Парад, посвященный ветерану Великой Отечественной войны Федору Серову, прошел в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК России.

"Каждый год ветераны и участники Великой Отечественной войны становятся главными гостями на трибунах во время парадов Победы в городах России. Но с каждым годом победителей той войны все меньше: кого-то уже нет в живых, а кому-то возраст или состояние здоровья не позволяют выйти из дома. На этот случай администрация города, представители Ростовского следственного отдела на транспорте организовали парад для подшефного ветерана", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, парад состоялся в рамках всероссийской акции "Спасибо каждому ветерану!" в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем перед ветераном прошла рота почетного караула Южного военного округа и парадный расчет курсантов военного учебного центра Ростовского государственного университета путей сообщения.

Федор Серов родился 20 августа 1925 года в селе Красная Поляна Развиленского района Ростовской области. В 1943 году в возрасте 17 лет был направлен служить в 6-ю гвардейскую танковую бригаду, принимал участие в боях за Ростов-на-Дону, Берлин и Прагу. После завершения Великой Отечественной войны принимал участие в боевых действиях на Дальнем Востоке. Награжден орденом Отечественной войны I степени, Орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией".

Ростов-на-Дону освобожден от немецко-фашистских захватчиков частями советской 28-й армии в рамках Ростовской наступательной операции 14 февраля 1943 года. Результатом операции стало также освобождение большей части Ростовской области.