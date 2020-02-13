МВД проверяет материалы "Медузы", "Радио Свобода" и Би-би-си на пропаганду наркотиков

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. МВД России проверяет все средства массовой информации, включая "Медузу", "Радио Свобода" и Би-би-си, на предмет пропаганды наркотиков. Об этом журналистам в четверг сообщил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

"Все материалы проверяются на пропаганду наркоупотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы всех проверяем в том числе эти (три СМИ - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, проверяет ли ведомство материалы "Медузы", "Радио Свобода" и Би-би-си.

Также Храпов отметил, что в прошлом году ведомство вынесло 22 тысячи решений по разным ресурсам, которые были закрыты Роскомнадзором.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил журналистам, что эти три СМИ значатся среди иностранных организаций, которые "проводят деятельность по легализации наркопотребления" в России. Также Пискарев отметил, что в настоящее время около 10 неправительственных организаций, признанных нежелательными в России, проводят такую деятельность. В числе этих организаций, по его словам, значатся Национальный фонд поддержки демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонд "Открытое общество" (все США), "Открытая Россия" (Великобритания), "Человек в беде" (Чехия).