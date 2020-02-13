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Дело Александра Винника

Винник назвал незаконной свою экстрадицию из Греции во Францию

Россиянин указал, что до сих пор у него нет доступа к досье, в то время как общение с адвокатами запрещено

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Специалист по информационным технологиям россиянин Александр Винник считает незаконной свою экстрадицию из Греции во Францию. Об этом говорится в распространенном им заявлении.

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Что известно о деле Александра Винника

"Мой перевод из Греции во Францию является незаконным, недействительным и осуществляется вне права. Я ставлю под сомнение свое подследственное заключение и незаконный отказ мне в любых правах, гарантированных Европейской конвенцией о правах человека, - отметил он. - Настоящая причина моего задержания - мои технологические навыки, из-за которых Соединенные Штаты хотят использовать меня в качестве заложника и оружия против моей страны. Это политическое преследование". По его словам, он никогда ранее "не был ни во Франции, ни в США".

Винник указал, что до сих пор у него нет доступа к досье, в то время как общение с адвокатами запрещено. Он потребовал от французских властей предоставить ему возможность беспрепятственно общаться с адвокатами, женой и детьми.

Как пояснили ТАСС адвокаты Винника, соответствующая декларация была подана им следственным судьям в связи с началом допроса.

Теги
СШАГрецияФранцияДело Александра Винника
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