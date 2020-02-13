СК оказывает помощь 101-летней блокаднице из Северной Осетии в восстановлении документов

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 февраля. /ТАСС/. Офицеры СК России помогают в восстановлении документов 101-летней блокаднице, проживающей в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по республике.

"Пенсионерка долгие годы пытается доказать, что пережила блокаду Ленинграда, однако документы утеряны. Чиновники говорят, что никаких данных о нахождении Александры Ильиничны в блокадном Ленинграде не сохранилось, предлагают обратиться в суд для установления данного факта, но для этого нужны свидетели, необходимо собрать документы", - говорится в сообщении.

В связи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным оказать пожилой женщине всю необходимую помощь. Представители следственного управления по Северной Осетии встретились с пожилой женщиной и хозяином жилья, который около шести лет назад приютил ее.

Женщина во время блокады Ленинграда потеряла маленького сына, умершего от воспаления легких, получила ранение в ходе бомбежки, была эвакуирована в город Свердловск, где и прослужила на пересыльном пункте до окончания войны. После окончания войны она вернулась в Ленинград к супругу, с которым они прожили до 1974 года. После смерти мужа Александра Ильинична переехала во Владикавказ.

Сейчас все собранные документы направлены в Санкт-Петербург коллегам из СК России для поиска имеющихся архивных данных и восстановления утраченных сведений.