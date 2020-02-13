В Кисловодске в 2020 году за счет курортного сбора построят городскую площадь

ПЯТИГОРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Курортный сбор в 2020 году в Кисловодске Ставропольского края направят на строительство городской площади, установку памятника и ремонт мемориала "Журавли". Об этом в четверг сообщил глава города-курорта Александр Курбатов на своей официальной странице в Instagram.

"Общественный совет при Министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края поддержал предложение администрации города по направлению в 2020 году средств, собранных по курортному сбору, на ремонт мемориала "Журавли", объект "Городская площадь "Казачья горка", установку памятника архитектору Эммануилу Ходжаеву в сквере на одноименной улице, содержание объектов курортной инфраструктуры", - написал Курбатов.

По данным пресс-службы горадминистрации, также за счет этих средств будет подготовлена проектно-сметная документация по восстановлению фасадов исторических зданий Народного дома, Торгового дома Тер-Погосова, отеля "Централь", построенных в начале XX века.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что в 2020 году Кисловодск планирует получить 110 млн рублей курортного сбора. "Утвержденные объекты планируется построить в этом году", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году в Кисловодске курортный сбор составил 113,9 млн рублей. Средства были направлены на благоустройство пешеходной зоны на ул. Реброва, ул. Ходжаева, двух скверов на Курортном бульваре и подготовку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ на мемориале "Журавли".

Кисловодск расположен в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских минеральных вод. Это один из крупнейших российских бальнеологических и горноклиматических курортов государственного значения. Основные природные лечебные ресурсы города - минеральные воды, грязи и климат. Общая площадь города составляет 7,2 тыс. га, численность населения - 137 тыс. человек.

О курортном сборе

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В Ставропольском крае в нем участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.