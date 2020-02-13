{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кисловодске в 2020 году за счет курортного сбора построят городскую площадь

В 2020 году Кисловодск планирует получить 110 млн рублей курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Курортный сбор в 2020 году в Кисловодске Ставропольского края направят на строительство городской площади, установку памятника и ремонт мемориала "Журавли". Об этом в четверг сообщил глава города-курорта Александр Курбатов на своей официальной странице в Instagram.

"Общественный совет при Министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края поддержал предложение администрации города по направлению в 2020 году средств, собранных по курортному сбору, на ремонт мемориала "Журавли", объект "Городская площадь "Казачья горка", установку памятника архитектору Эммануилу Ходжаеву в сквере на одноименной улице, содержание объектов курортной инфраструктуры", - написал Курбатов.

По данным пресс-службы горадминистрации, также за счет этих средств будет подготовлена проектно-сметная документация по восстановлению фасадов исторических зданий Народного дома, Торгового дома Тер-Погосова, отеля "Централь", построенных в начале XX века.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что в 2020 году Кисловодск планирует получить 110 млн рублей курортного сбора. "Утвержденные объекты планируется построить в этом году", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году в Кисловодске курортный сбор составил 113,9 млн рублей. Средства были направлены на благоустройство пешеходной зоны на ул. Реброва, ул. Ходжаева, двух скверов на Курортном бульваре и подготовку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ на мемориале "Журавли".

Кисловодск расположен в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских минеральных вод. Это один из крупнейших российских бальнеологических и горноклиматических курортов государственного значения. Основные природные лечебные ресурсы города - минеральные воды, грязи и климат. Общая площадь города составляет 7,2 тыс. га, численность населения - 137 тыс. человек.

О курортном сборе

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В Ставропольском крае в нем участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Садовничий предложил закрепить в Конституции историческое значение науки в стране
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС