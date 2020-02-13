Центр РОСФОТО открыл во Владимире выставку работ фотокорров о Великой Отечественной войне

ВЛАДИМИР, 13 февраля. /ТАСС/. Выставка работ военных фотокорреспондентов "Дороги войны" из собраний Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО и Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась в четверг в музейно-выставочном центре "Палаты". Экспозиция призвана объективно рассказать посетителям, в первую очередь, детям, о событиях Великой Отечественной войны, сообщила журналистам генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Сейчас очень часто говорят о том, что эти фотографии были постановочные, что военную форму надевали артисты, что снималось это в тылу. Нет. На этих фотографиях правда воины, и, к сожалению, за этими фотографиями очень много смертей, не только наших воинов, защитников, но и фотокорреспондентов, у которых порой, наверное, кроме их фотоаппаратов, ничего не было, чтобы защитить себя", - сказала она.

На выставке представлено 60 снимков из собрания центра РОСФОТО, еще 26 работ выбраны из архива владимирского музея, часть из них показана впервые. На фотографиях изображены фронтовые будни, героический труд в тылу, последствия войны и празднование Победы. По словам Мельниковой, это лишь первая экспозиция, посвященная празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, в мае во Владимире откроют масштабную экспозицию, рассказывающую о подвигах земляков.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в городах Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России, по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений. Собрание музея включает свыше 400 тыс. предметов основного фонда.