Минприроды готово изучить предложение о включении озера Байкал в федеральные территории

КРАСНОДАР, 13 февраля. /ТАСС/. Минприроды России готово изучить предложение об отнесении озера Байкал к особым федеральным территориям, но на данный момент в министерстве нет понимания, какую пользу это принесет для сохранения озера, где и так существует достаточный режим охраны. Об этом ТАСС заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по изменениям в Конституцию РФ планирует поработать вопрос о создании в России особых федеральных территорий, не входящих в субъекты РФ, которые в силу своей специфики требуют особого управления. С таким предложением выступил член рабочей группы, председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение о том, что в случае внесения в Конституцию России поправки о создании особых федеральных территорий к ним должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.

"Если [эта инициатива будет накладывать] дополнительное ограничение для Байкала - это никак не поможет. Если эта территория просто ужесточает природоохранный режим, то он сегодня максимальный", - сказала Панова.

Однако она уточнила, что в министерстве еще не ознакомились с проектом инициативы, в связи с этим нет понимания, какие ограничения могут быть предусмотрены данным статусом. "Поэтому сейчас я могу только сказать, что, как только мы получим это предложение, мы его изучим и обязательно прокомментируем", - резюмировала собеседник агентства.

Байкал - самое глубоко озеро на планете. Он включен в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Является популярным направлением среди туристов, посещающих Иркутскую область и Бурятию, в границах которых расположено озеро. В последние годы большую популярность приобретает зимний отдых на Байкале.