{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минприроды готово изучить предложение о включении озера Байкал в федеральные территории

Однако пока в министерстве нет понимания, какую пользу это принесет для сохранения озера

КРАСНОДАР, 13 февраля. /ТАСС/. Минприроды России готово изучить предложение об отнесении озера Байкал к особым федеральным территориям, но на данный момент в министерстве нет понимания, какую пользу это принесет для сохранения озера, где и так существует достаточный режим охраны. Об этом ТАСС заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по изменениям в Конституцию РФ планирует поработать вопрос о создании в России особых федеральных территорий, не входящих в субъекты РФ, которые в силу своей специфики требуют особого управления. С таким предложением выступил член рабочей группы, председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение о том, что в случае внесения в Конституцию России поправки о создании особых федеральных территорий к ним должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.

"Если [эта инициатива будет накладывать] дополнительное ограничение для Байкала - это никак не поможет. Если эта территория просто ужесточает природоохранный режим, то он сегодня максимальный", - сказала Панова.

Однако она уточнила, что в министерстве еще не ознакомились с проектом инициативы, в связи с этим нет понимания, какие ограничения могут быть предусмотрены данным статусом. "Поэтому сейчас я могу только сказать, что, как только мы получим это предложение, мы его изучим и обязательно прокомментируем", - резюмировала собеседник агентства.

Байкал - самое глубоко озеро на планете. Он включен в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Является популярным направлением среди туристов, посещающих Иркутскую область и Бурятию, в границах которых расположено озеро. В последние годы большую популярность приобретает зимний отдых на Байкале.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Реклама на ТАСС
Сын Пеле объяснил слова о депрессии отца ошибкой перевода
Эдиньо заявил, что использовал слово "депрессия" в значении эмоционального состояния, а не клинического диагноза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС